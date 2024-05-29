إبراهيم عيسى: رفع سعر رغيف الخبز أشبه بالعلاج بالصدمة

كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش لـ20 قرشا بداية من أول يونيو المقبل، مؤكدا أنه اختبار لصبر المصريين وامتحان لمحنتهم الاقتصادية، وقياس لقدرة المواطن المصري على الاحتمال والتعايش وإنضاج مواقفه وخطواته إزاء ضغوط تزداد على حمله فيما يخص كلفة الحياة اليومية.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا القرار خطوة تصطدم مباشرة في الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع المصري، موضحًا أن قرابة 80 مليون مواطن مصري يستفيد من الخبز المدعم، قائلا: "يبدو أن هذا القرار فكرت فيه الحكومة وعرضته على الرأي العام، يبدو ولأول مره أشبه العلاج بالصدمة".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن عرض قضية الدعم على الحوار الوطني ويتشاور ويستفيد من مناقشات فكرة الدعم النقدي والعيني على الحوار الوطني، موضحًا أن هذا اختبار للحكومة كما أنه اختبار للمواطن في قدرته على التحمل والصبر والاحتمال والتحايل على العيش والتعايش مع الواقع الاقتصادي الصعب.

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