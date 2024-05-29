عيد الأضحى 2024.. 500 جنيه منحة لهذه الفئة خلال أيام

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول، تفاصيل صرف وزارة العمل منحة عيد الأضحى 2024 للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه سيتم صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2024؛ خلال الأيام القادمة، وقيمتها 500 جنيهًا.

وحدد المصدر، كيفية الحصول على منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة، مشيرة إلى أنه لا توجد طريقة تُسمى التسجيل للحصول على منحة عيد الأضحى 1000 جنيه من موقع وزارة العمل.

وتولي وزارة العمل، اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، حيث استحدثت منحتين خلال الفترة السابقة للعمالة غير المنتظمة، وهي منحة شهر رمضان وعيد العمال الجديد؛ ليصبح عدد المنح التي تصرفها الوزارة للعمالة غير المنتظمة 6 منح.

وتشمل منح وزارة العمل الـ6 للعمالة غير المنتظمة، الآتي: "منحة عيد الفطر المبارك، ومنحة عيد الأضحى المبارك، ومنحة عيد العمال، ومنحة شهر رمضان، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة المولد النبوي".

يذكر أن عبد الفتاح فكري، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أشار في وقت سابق، بحسب بيان، إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وافق على منح العاملين بالهيئة ومترو الأنفاق والشركات التابعة 750 جنيها منحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك بنفس ضوابط المنحة السابقة.

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