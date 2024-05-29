مصدر: إسرائيل تعتم على فشلها عسكريا بتصدير الأكاذيب حول أوضاع قواتها في رفح

كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر رفيع المستوى، إن المحاولات الإسرائيلية مستمرة بتصدير الأكاذيب حول الأوضاع الميدانية لقواتها في رفح؛ للتعتيم على فشلها عسكريًا والخروج من أزمتها السياسية.

وأضاف المصدر، إنه لا صحة لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة، متابعا:"هذه الأكاذيب تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية".

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة إكسترا نيوز.