300 غرفة وملحق بـ 200 فيلا.. تفاصيل منتجع سياحي بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، تفاصيل إطلاق أول منتجع سكني فندقي في مصر يحمل إحدى العلامات التجارية الفندقية العالمية، بمدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، بالتعاون بين أحد المجموعات الشهيرة للتطوير العقاري وإحدى شركات التنمية وإدارة المشاريع وأحد شركات الإدارة الفندقية العالمية.

وقالت "شلبي"، بحسب بيان الوزارة، إن هذا المشروع يضم فندقا بطاقة 300 غرفة تحت إدارة شركة عالمية في مجال إدارة الفنادق، ومُلحق به 200 فيلا سكنية فندقية.

وأكدت نائب وزير السياحة، أهمية هذا المشروع الفندقي الجديد الذي يقدم فكرًا فندقيًا حديثَا في مصر، حيث يجمع ما بين التقاء أحد سلاسل الفنادق العالمية الهامة وشركات الإدارة الفندقية العالمية الشهيرة وبين أحد المطورين العقاريين الأذكياء ممن لديهم خبرات في هذا المجال، لإنشاء فندق فئة الخمس نجوم ويُلحق به وحدات إقامة سكنية بعلامات تجارية فندقية متميزة Branded residences، مشيرة إلى أنه بذلك يتوفر جميع عوامل النجاح المطلوبة لهذا المشروع.

وتحدثت نائب وزير الآثار، عن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والتي تتضمن العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، خاصة وأن 90 % من السائحين الذين يأتون إلى مصر يأتون جوًا.

ولفتت إلى أنه يتم العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها، لافتة إلى تنوع وتميز المقصد السياحي المصري بالعديد من المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي لا مثيل لها حول العالم.

وأكدت نائب وزير السياحة، خلال كلمتها، بأن المشروع الذي نحن بصدد الإعلان عن إطلاقه اليوم، سيمثل إضافة أيضًا لهذا المنتج، وأن ما تشهده صناعة السياحة في مصر من مقومات تؤكد على أهمية تعزيز مزيد من الاستثمارات السياحية وخاصة الفندقية.