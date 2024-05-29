استمرار تقديم الدعم.. وزير التموين يكشف سبب رفع سعر رغيف الخبز

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من رفع سعر رغيف العيش من 5 قروش إلى 20 قرشًا هو الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.

وأضاف وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن سعر توريد أردب القمح من الفلاح المصري كان يتم تسعيره بـ400 جنيه في 2006، والآن أصبح بـ 2000 جنيه، ومستمرون في دعم الخبز على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأوضح وزير التجارة الداخلية، أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الدعم المقدم والممنوح للمواطنين، وذلك من خلال ترشيد الجزء المتبقي من قيمة الدعم على البطاقات التموينية، حيث أن هناك نحو 71 مليون مواطن يحصل على الخبز من البطاقات التموينية، وهم من الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والأم المعيلة، وغيرهم.

وقال: إن ١٣،٤ مليار جنيه توفير من زيادة سعر الخبر بـ20 قرشًا، مؤكدًا أن مستفيدوا الخبز ليس لهم علاقة بارتفاع أسعار الكهرباء.

وأشار "المصيلحي"، إلى أن ما تم إقراره اليوم داخل مجلس الوزراء بخصوص سعر الخبز المدعم، سيسهم في استمرار الدعم، موضحًا أن نسبة الدعم في وضعها الحالي تعد أكبر مما كان عليه خلال عامي 2006، و2007، وأن قرارات اليوم من شأنها العمل على حسن استغلال المتاح من موارد، مع تقليل الفاقد من الخبز البلدي.

واستطرد :أن المواطن على بطاقة العيش ليه 5 أرغفة لكل فرد، مبينا أن الرغيف سيكون تكلفته 20 قرشًا بدلا من 5 قروش في الوقت السابق، وذلك اعتبارا من أول شهر يونيو المقبل،

وأكد : لا صحة لتحرك أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين، فمازال سعر كيلو السكر 12 جنيه و60 قرش، والأرز والزيت كما هو دون تغيير.