خبير اقتصادي: الحكومة ستقدم دعما للفئات المتأثرة بتحريك سعر الرغيف - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ستعمل على تقديم دعم للفئات الأكثر احتياجًا في مصر والمتأثرة بتحريك أسعار الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا.

وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، مساء الأربعاء أن الأمن الغذائي قضية كبرى تأخذها مصر في أولى اهتماماتها، ورفع سعر العيش سيكون في مقابله تعويضًا لبعض الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ستقوم بعمل معادلة من خلال الحوار الوطني لتعويض الفئات الأكثر احتياجًا والتي ستتأثر بتحركات أسعار الخبز المدعم، والتحول التدريجي للدعم النقدي هو الأمثل في وقتنا الحالي.

وأشار إلى أن رغيف العيش المدعم كان من المستحيل أن يستمر بسعر 5 قروش، وذلك بعد تحمل الدولة فارق التكلفة لما يقرب من 30 عامًا، مضيفًا: علينا الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الفئات التي قد لا تتحمل تكلفة الزيادة في سعر رغيف العيش.