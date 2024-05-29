عضو "الحوار الوطني" يكشف موعد مناقشة قرار زيادة سعر رغيف الخبز - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه يتم العمل بشكل فوري وسريع في جلسات الحوار الوطني، على القرارات التي يتم مناقشتها وطرحها من الحكومة في سبيل دعم المواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء ,أنه سيتم البدء في مناقشة قرار زيادة سعر رغيف الخبز خلال الفترة المقبلة، وسيتم تحديد موعد المناقشة في اجتماع مجلس الأمناء بداية الأسبوع المقبل.

وتابع: نجلس مع المواطنين بكافة فئاتهم وبنشارك كل الناس في القرارات التي نناقشها، ولا يوجد حزب سياسي لم يدعى إلى جلسات الحوار الوطني، فيما فيهم حزب العمال وغيره.

وأوضح، أن توصيات الحوار الوطني تتضمن 35 توصية حقيقية وموضوعية، وهناك عدة تغييرات طرأت على جلسات الحوار منذ بدايته وحتى الآن، مختتمًا حديثه: «كل التشريعات التي صدرت من الحوار الوطني نجحت بشكل كبير».

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