راتب يصل لـ 51 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل جديدة بالإمارات - بيان رسمي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، الأربعاء، توافر فرص عمل للمصريين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، برواتب عمل مجزية ومزايا مُتعددة.

وقالت "العمل"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن فرص العمل المتاحة في الإمارات في الإمارات، كالآتي:

- 3 مشرف عمال.

-70 حداد مسلح.

وأضافت "الوزارة"، أن شروط فرص عمل الإمارات، أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة، وسيتم إجراء إختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

وأشارت، إلى أن الراتب يبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتى لمهنة حداد مسلح، أي ما يوازي من 19 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، و 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال، أي ما يوازي من 45 ألف جنيه إلى 51 ألف جنيه، حسب الخبرة.

وتابعت "العمل"، أن مدة فرص عمل الإمارات تصل إلى 8 ساعات يوميًا وساعات إضافية طبقًا للإنتاجية، مع توفير مبيت مكيف للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتان.

وأكملت "الوزارة"، أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني وبدون أي رسوم أو وسطاء، ويستمر لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى 6 يونيو 2024 المقبل، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم جميع الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".

وجاءت الأوراق المطلوبة لفرص عمل الإمارات، كالآتي:

- صورة من جواز سفر ساري.

- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

ودعت وزارة العمل، الشباب الراغب في العمل في هذه المهن ، بالتسجيل للحصول على تلك الفرص من خلال موقع الوزارة الرسمي، والدخول على الرابط التالى : اضغط هنا

ووفق بيان "العمل"، فإن فرص عمل الإمارات، وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، رئيس المكتب.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

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