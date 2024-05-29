إجراء جديد من محافظة القاهرة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجود متابعة يومية للإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه محافظ القاهرة، بتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة بجميع المراكز التكنولوجية الموجودة بأحياء القاهرة والبالغ عددها 37 مركزًا لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وفى سياق متصل، عقدت محافظة القاهرة ورشة عمل شارك فيها نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومسئولي ملف التصالح وعدد من قيادات المحافظة، لبحث استفسارات المواطنين والرد على تساؤلاتهم بعد تطبيق القانون، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

ووجه محافظ القاهرة، بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح هذه الإجراءات.

وأكد محافظ القاهرة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحي أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور.