بدء المجلس العلمي عن السنة النبوية بالبيت المحمدي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت قبل قليل فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب ( نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس)، بمقر البيت المحمدي بالمقطم.

ويحصر فاعليات المجلس، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة السيد الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية بمصر، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر، والشيخ جابر البغدادي وكيل مشيخة الطرق الصوفية ببني سويف

يقام المجلس برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ضمن الأنشطة العلمية التي تستهدف بيان مكانة السنة النبوية على يد المتخصصين من السادة العلماء وأساتذة الجامعات، وقدمه الدكتور إبراهيم الصوفي أمين الدعوة بالبيت المحمدي.