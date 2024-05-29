الموعد والرابط.. تنويه مهم بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، تلقيها عدد من الاستفسارات من أولياء الأمور، بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وأكدت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأوضحت "المحافظة"، أنه سيتم إعلان جميع تفاصيل نتائج الشهادة الإعدادية 2024، من خلال القنوات الرسمية للمحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء يوتيوب، أو واتس آب، أو انستجرام، أو فيس بوك.

يوتيوب / YouTube

واتساب / WhatsApp

انستجرام / Instagram

فيس بوك / Facebook

ووفق مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، فإن الكنترولات تقوم بتصحيح الأوراق الخاصة بأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، على قدم وساق، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، فور اعتمادها من محافظ الجيزة.

وكانت مصادر، قالت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا الخميس المقبل أو السبت بداية الأسبوع المقبل بحد أقصى للطلاب إلكترونيًا وفي المدارس، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا من محافظ القاهرة.

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