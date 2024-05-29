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BBC

مصدر: إطالة أمد الحرب هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية

05:58 م الأربعاء 29 مايو 2024

مدينة رفح الفلسطينية

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كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن إطالة أمد الحرب هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية.

وأضاف المصدر، أنه لا توجد أية اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود القطاع مع مصر.

وتابع: إسرائيل توظف تلك الادعاءات؛ حتى تبرر مواصلة عملية رفح وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

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إسرائيل قناة القاهرة الإخبارية حرب إسرائيل
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