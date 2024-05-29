26 صورة ترصد تطوير طريقي الطرفاية ومركز التنمية المحلية بسقارة

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كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الرصف والتطوير الجارية في مركز البدرشين ومدينة الحوامدية، ضمن الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف للعام المالي الحالي 2023 - 2024، وذلك خلال جولة ميدانية؛ للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الحالية.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، الأربعاء، يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة؛ للوقوف على أخر المستجدات، والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال؛ للتغلب على أية تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تنفيذ المشروعات.

وتابع "الشهابي"، ميدانيًا أعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت بطريق الطرفاية الجاري تطويره ورصفة والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بمركز البدرشين حيث يمثل المدخل الجنوبي للمدينة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة، واختتم جولته الميدانية بتفقد أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع محمد متولي الشعراوي، بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل بمدينة الحوامدية.

وشدد النائب، برفع معدلات التنفيذ لاتمام عمليات الرصف وفقًا للجدول الزمني المحدد لما لها، مؤكدًا أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينتين.

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