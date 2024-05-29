القوات المسلحة تنظم مؤتمرا للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة بالمجمع الطبي بالإسكندرية

أ ش أ

نظمت إدارة الخدمات الطبية والأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر الثالث للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة (AIR) (Rheumato-oncology) بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالأسكندرية، بالتعاون مع جامعة الأسكندرية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات التي تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية في مجال الروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة (AIR)، كما شملت الفعاليات هذا العام، لأول مرة، مناقشة الأورام المختلفة المصاحبة لأمراض الروماتيزم والمناعة.

وقال اللواء طبيب سارية محمد حوام مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالأسكندرية، في كلمته خلال المؤتمر، "إن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات للوصول إلى أنسب طرق لعلاج أمراض الروماتيزم والمناعة، ويساعد على مواكبة التطور المتلاحق في علوم الطب الطبيعي وأمراض الروماتزم والأورام والمناعة والأمراض المصاحبة".

وقد حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الروماتيزم والأورام والمناعة والأمراض المصاحبة (AIR) بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.