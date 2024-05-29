مدبولي: الدولة المصرية ستظل ملتزمة بدعم السلع الأساسية

العاصمة الإدارية - أ ش أ:

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بوجود الدعم وخاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن.

وقال "إن توجه الدولة هو استمرار الدعم وليس رفع الدعم عن المواطنين".

وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة - "أن كل ما تفعله الدولة هو ترشيد هذا الدعم من أجل الاستمرار في تقديمه ، لأن كلما زادت نسبة الدعم على الدولة فإنها تؤثر في الخدمة نفسها".

وأشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى تخفيف الأحمال في الكهرباء نتيجة زيادة الدعم عن قدرة احتمال الدولة ولذلك طرحت الحكومة للحوار الوطني المجتمعي فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ، كي تستفيد منه الأسر المصرية المستحقة للدعم.

ووجه رئيس الوزراء الدعوة لآلية الحوار الوطني وكل الخبراء للبدء في مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة لكيفية التحول - إذا ثبت جدوى هذا الموضوع - إلى منظومة الدعم النقدي بدلا من العيني ؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لتوفير مبغ مناسب للأسر المستحقة.

وقال مدبولي : إن الرقم لن يكون ثابتا بل سيكون مرتبطا بمعدل التضخم وسيرتفع مع زيادة المعدل وسيظل المواطن مستفيدا منه .. مشيرا إلى أنه إذا تم التوافق نهاية هذا العام من قبل الخبراء فإنه سيتم وضع خطة تنفيده في موازنة الدولة اعتبارا من موازنة العام القادم 2025-2026