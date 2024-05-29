رئيس الوزراء: دعم رغيف الخبز يكلف الدولة 120 مليار جنيه سنوياً

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش في اجتماعه الأسبوعي اليوم، عددا من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة الدعم، والبدء في زيادة حوكمة المنظومة، بهدف تقليل بعض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، وأن يصل الدعم لمستحقيه.

وأضاف مدبولي، أن الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا في الخبز من خلال إنتاج 100 مليار رغيف خبز سنويا، وبعد رفع سعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا يصل الدعم إلى 105 مليارات جنيه.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي، أن سعر رغيف الخبز لم يتحرك منذ 30 سنة، في حين أن فارق السعر بين التكلفة والدعم يحمل الدولة أعباءً مالية كبيرة، وهدفنا تقليص هذا الدعم بصورة كبيرة.