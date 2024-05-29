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مدبولي: الدعم النقدي يضمن دعم الأسرة.. ويتم رفعه من حين لآخر

03:33 م الأربعاء 29 مايو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب-عمرو صالح:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة لتحويل الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين إلى عيني إلى نقدي، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لدعم الأسرة بشكل إيجابي.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "المبلغ الذي سيحدد لدعم الفرد لن يكون ثابتًا، وسيتم مراعاة فروق الأسعار من حين لآخر، أي بمعدلات زيادة تراعي احتياجاته المعيشية".

وأضاف: "نطرح منظومة الدعم أمام طاولة الحوار الوطني للوصول لإستراتيجية شاملة للمنظومة تضمن وصول الدعم لمستحقيه".

ولفت مدبولي إلى أن الدولة تحملت تكاليف الزيادة لمنظومة الدعم على مدار العامين الماضيين بـ"حنكة شديدة".

الدكتور مصطفى مدبولي الدعم النقدي الحكومة
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