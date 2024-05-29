رئيس جهاز "6 أكتوبر" يوجه بصيانة محطات مياه الشرب ومآخذها وروافعها على أعلى مستوى

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس عادل النجار،بضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطات مياه الشرب ومآخذها وروافعها على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطات، وإطالة عمرها، والتأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام في كل المحطات، موجهًا بالاستعانة والاستفادة من الشركات المتخصصة في مجال إدارة وصيانة محطات مياه الشرب والمآخذ والروافع الخاصة بها.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم الأربعاء، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب وتوسعاتها بطاقة تصميمه مليون و600 ألف م٣/ يوم، بهدف الوقوف على حالة العمل، وانتظام عملية التشغيل، بالتزامن مع قرب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات الاستهلاك من المياه.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن محطة تنقية مياه الشرب الجديدة مقسمة إلى 4 مراحل، كل مرحلة بطاقة إجمالية 400 ألف م3 يوميًا، حيث تعمل المرحلة الأولى بكامل طاقتها، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، بينما تعمل المرحلة الثالثة حالياً بنصف طاقتها " 200 ألف م3"، وجارٍ استكمال دخول باقي الطاقة الإجمالية للمرحلة الثالثة لتصبح 400 ألف م٣/يوم، وذلك مع بداية فصل الصيف لتوفير احتياجات السكان من المياه.

وأوضح مسئولو المشروع أن المرحلة الأولى من المحطة تعمل بنظام المروقات التي تحقق الوصول إلى أفضل جودة منتجة، بينما تعمل المرحلة الثالثة بأفضل نظام للتحكم فى جودة المياه المنتجة من خلال معامل محطات المياه بجانب مراقبة الشبكة الخارجية.