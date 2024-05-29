غير مطابقة للمواصفات.. هيئة الدواء تحذر من هذه الأدوية (أحدها مكمل غذائي)

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة بشأن أدوية متداولة في السوق المحلي، مطالبة بسحب وتحريز التشغيلات الواردة في منشوراتها.

وفي منشور دوري حمل رقم 31 لسنة 2024، طالبت الهيئة بسحب تشغيلة تحمل رقم "23036" من مستحضر "Ferroswab 50 mg/5ml oral solution".

وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير يعود لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء.

يستخدم الدواء في حالات مثل نقص الحديد، كما يعطى أيضًا في العلاج المساعد، كعقار بديل لحالات السعال.

كما طالبت الهيئة في منشور دوري حمل رقم 32 لسنة 2024، بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة رقم "Dy3m"، من مستحضر "Vitamax plus sg caps"؛ لعدم مطابقة للتشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

والدواء هو مزيج من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسم الانسان للقيام بالعمليات الضرورية والحفاظ على أجهزة الجسم حيث يعمل فيتامين أ كمضاد للأكسدة كما يعزز الاستجابة المناعية وبحافظ على صحة العيون والبشرة.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.