"الزراعة": بحوث الصحراء ينظم دائرة مستديرة لتحلية المياه من أجل الزراعة -تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، دائرة مستديرة حول "التصميم الأمثل لنظام متكامل اقتصادي للتحلية من أجل الزراعة."

وقال شوقي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الاجتماع أحد مخرجات المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه، والذي يهدف إلى تبادل الأفكار حول كيفية تحويل توصيات المؤتمر إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، وقد ضم الاجتماع مجموعة من ممثلي الشركات العالمية وممثلين عن بعض شركات القطاع الخاص المصرية المهتمة بمجال تحلية المياه؛ ومنها شركة Veolia، وشركة Energy Recovery Inc، ومكتب ECR للاستشارات، وشركة Alex Powerالمتخصصة في تصميم محطات تحلية المياه، وشركة Fedco المتخصصة في تصميم وتطوير مضخة الضغط العالي التي تستخدم في محطات التحلية، وأساتذة من مركز بحوث الصحراء في تخصصات مختلفة؛ مثل: المياه الجوفية وتحلية المياه والنباتات الطبية والعطرية وأكوابونيك والإنتاج الحيواني والاقتصاد الزراعي وشبكات الري ونباتات علفية وتسميد ومخصبات عضوية .

وأضاف شوقي أن الاجتماع كان بهدف الوصول إلى نموذج مزرعة نموذجية تنموية اقتصادية تقوم على المياه المحلاة الناتجة من محطات تحلية المياه الجوفية متوسطة الملوحة وكذلك تعظيم الاستفادة من وحدة المياه المحلاة عن طريق الإنتاج الحيواني؛ بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي كبير .

ويشار إلى أن الاجتماع طرح بعض الأفكار، وتم عرض بعض المشكلات المتعلقة بتحلية المياه وكيفية التغلب عليها، كما تم مناقشة تصميم شبكات ري من خلال أنظمة الري الذكية وكيفية تعظيم الاستفادة من المياه الناتجة.

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