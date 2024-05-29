مزايا تأمينية وحوافز شهرية.. فرص عمل جديدة بإحدى الشركات في الجيزة
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، توافر فرص عمل بإحدى الشركات بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي.
وبحسب الجهاز، فإن الوظائف المطلوبة عبارة عن الآتي: "فني سيارات- ميكانيكي سيارات- كهربائي سيارات- فني غسيل سيارات- فني تشطيبات- فني كهرباء وتكييف- عامل نظافة- سائق مندوب رخصة مهنية- مندوب موتوسيكل".
ووفقا للجهاز فإن شروط التقديم على الوظائف المطلوبة تأتي على النحو الآتي: "المؤهل من دبلوم- السن من 25 حتى 40".
وأشار الجهاز إلى أن مزايا التقديم تشمل: "زيادة سنوية- حوافز شهرية- تأمين اجتماعي وصحي- بدل انتقال- وقت إضافي".
ويمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825- 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.
وأعلنت وزارة العمل مؤخرًا تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 2772 وظيفة متوفرة في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.
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