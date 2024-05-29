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يدعو للفخر.. رئيس الوزراء يهنئ النادي الأهلي بفوزه بدوري الأبطال الأفريقي

01:02 م الأربعاء 29 مايو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

توجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، مشيرًا إلى أن فوز النادي الأهلي بهذه البطولة المُهمة ومن قبله فوز نادي الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، هو أمر يدعو للفخر ويستحق الإشادة، كما أن كل ما تحرزه أنديتنا المصرية من بطولات وكذا منتخبنا الوطنى من نجاح وفوز يرفع علم مصر في المحافل العالمية.

كما عبر رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة اليوم، عن تمنياته للمُنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة، مُتمنيًا الفوز لمنتخباتنا في الألعاب المختلفة بجميع البطولات على الساحتين المحلية والدولية.

الدكتور مصطفي مدبولي النادي الأهلي دوري الأبطال الأفريقي فوز الأهلي
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