تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا.. تفاصيل الموقف التنفيذي لـ"تحديث أجهزة تشغيل قناطر إسنا الجديدة"

كتب- عمرو صالح:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى؛ بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع "تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم في قناطر إسنا الجديدة".

وقال سويلم إنه وفي إطار السياسات التي تنتهجها وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل وتعظيم الاستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الافتراضي من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل القناطر.. فإنه يجري حاليًّا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة .

وأضاف وزير الري أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا، ورفع كفاءة مراقبة البوابات وضمان سهولة تشغيلها واتزان حركتها وسرعة التحكم فيها باستخدام أنظمة حديثة، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التي تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات؛ بما يحقق التحكم الدقيق في المناسيب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصرفات في توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا، وقد بدأ المشروع اعتبارًا من شهر يناير ٢٠٢٣، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر يوليو ٢٠٢٥ .

وتابع الوزير: تم خلال الفترة السابقة الانتهاء من كل الأعمال الميكانيكية والمدنية من دهانات للحوائط والأرضيات وخلافه للبوابتَين رقمَي (٣) و(١٠) واللتين تم دخولهما الخدمة لإمرار التصرفات المطلوبة من خلالهما، وجار حاليًّا تنفيذ الأعمال الميكانيكية والمدنية والدهانات للبوابتَين رقمَي (٤) و(٩) واللتين أوشكتا على الانتهاء، ومن المنتظر دخولهما الخدمة خلال الأسبوع المقبل، وجار تحديث وإعادة تشغيل منظومة الأعمال الهيدروليكية للبوابتَين أرقام (١) و(١١) .

جدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل وتتكون القنطرة من (قناة المفيض والتي تتكون من عدد "١١" بوابة- سد ركامي بطول ٥٢٠ متر- هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى- محطة توليد كهرباء)، بالإضافة لكون القنطرة تمثل جسرًا بريًّا يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا .