حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت

كتبت- داليا الظنيني:



أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أن اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية تطبق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، لافتا إلى أهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي من شأنها أن تسهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.



ولفت إلى أنه يتم العمل على إجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية، بعدما أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد القومي، لما تحققه من خسائر، الأمر الذي استلزم إعادة هيكلة لها.



وأوضح أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية.

وأكد على أن لدينا في مصر 59 هيئة اقتصادية، كثير منها يحتاج إلى إعادة هيكلة، والتصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه خلال 4 أسابيع.

واختتم: أن هيكلة الهيئات الاقتصادية مهمة صعبة نسعى لإنجازها في فترة وجيزة.

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