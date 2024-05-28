وزير الصحة: لدينا تجربة ناجحة في الاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر لديها التصميم والإرادة والدعم السياسي لتحقيق الإنجازات فى الملف الطبي، مبينا أن الرئيس السيسى تواصل مع نظيره الفرنسى وتوصلا إلى تعاون مؤثر فى علاج الأورام سيبرم قريبا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مساء الثلاثاء، أن مصر لديها تجربة ناجحة فى الاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية وهذا لم يكن يتحقق لولا دعم الرئيس، موضحا أن الوزارة بصدد تقديم تدريبات في مصر للدول الأفريقية في هذا النجاح.

وأوضح أن تجربة ١٠٠ مليون صحة ملهمة وحققنا معدلات نجاح متقدمة في الاكتشاف المبكر للأورام، مؤكدا أن وزارة الصحة للأصحاء وليست للمرضى ونسعى للتعامل مع المرض قبل أن يحدث.

واختتم: استطعنا الوصول لتوقف المرض ونعتمد على التحليل الجيني للاستعداد لمواجهة المرض السرطاني.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد أن القيادة السياسية تُوليّ الأهمية لملفِ توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعلى رأسها اللقاحات، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، الأمر الذي يؤهل الدولة المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدر الصفوف في تصنيع هذه المنتجات.

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