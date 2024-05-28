يوفر 600 مليون دولار سنويًا.. مقترح لإنتاج رغيف الخبز من دقيق القمح والذرة

كتب- محمد شاكر:

كشف خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، تفاصيل اقتراح إنتاج رغيف العيش من دقيق الذرة.

وقال فكري، في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم »، اليوم الثلاثاء: بداية من عام 1999 حتى 2007 كان يتم استخدام الذرة الشامية البيضاء مع القمح لصناعة رغيف الخبز، ولكن بعد ظهور بعض العيوب مثل عدم طحن الذرة جيدًا أوقفنا هذه الفكرة.

وأضاف: نجحنا بعد ذلك في طحن الذرة مع القمح ووضعهم في "شيكارة واحدة"، ولكن توقفت بسبب اتجاه الدولة المصرية إلى تصدير الذرة.

وأوضح أنه في المقترح الجديد سيتم إضافة 20% من الذرة الرفيعة (العويجة) لدقيق القمح، والتي تعتبر أفضل من الذرة الشامية في صناعة رغيف الخبز.

وأكمل: "شيكارة الدقيق وزن 100 كيلو، مكونة من 80 كيلو دقيق قمح و20 كيلو دقيق ذرة"، مشيرًا إلى أن المقترح يوفر سنويًا 600 مليون دولار.

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