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رئيس "الإسكان الاجتماعي": مبادرة سكن لكل المصريين الأفضل على مستوى العالم

09:54 م الثلاثاء 28 مايو 2024

شقق سكن لكل المصريين

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كتبت- داليا الظنيني:
قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 670 ألف وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين.

وأضافت أنه يتم العمل على تنفيذ 250 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة سيتم طرحهم قريبا بحيث لينتهي قريبا إنشاء مليون وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنهم يعملون على تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية وهو عدد ضخم، مبينة أن التركيز هذه الفترة سيكون على تسليم كل الوحدات المحجوزة ثم سيتم النظر في طرح وحدات جديدة.

وأوضحت أن البنك الدولى وصف مبادرة سكن لكل المصريين بأنها الأفضل على مستوى العالم، وهذا يرجع لعدة عوامل أهمها التسليم فى وتيرة متسارعة سواء على مستوى البناء أو على مستوى البنوك، إضافة إلى تعديل شروط الدعم دوريا، والتعامل مع شركات القطاع الخاص سواء ممولين أو مقاولين وشركات الاستعلام.

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سكن لكل المصريين الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد
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