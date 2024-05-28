مصدر رفيع المستوى: مصر تسعى لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة بالتنسيق مع قطر وأمريكا

كتب - أحمد جمعة:

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر إن مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وسيطرت قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ السابع من مايو الجاري.

وشدد المصدر على أن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض ويؤدي لعواقب وخيمة.