وقف تشغيل بعض القطارات أيام الجمعة والعطلات الرسمية.. تعرف عليها

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك نظرا لضعف مشغوليتها بالقطارات من الركاب.

وجاءت بيانات القطارات التي تقرر وقفها اعتبارا من يوم الجمعة 31-5-2024، كما بلي:

أولًا: إيقاف تشغيل (قطارات المسافات الطويلة) وهي:

- إيقاف قطارات 14/17 و2/31 و1904/919 على خط الإسكندرية/ القاهرة وبالعكس.

- إيقاف قطاري 948/949 على خط المنصورة/ القاهرة وبالعكس.

- إيقاف قطاري 1190/1191 على خط القاهرة/ منوف وبالعكس.

ثانيًا: ايقاف تشغيل (قطارات المسافات القصيرة) وهي:

- إيقاف قطارات 320/321 و328/327 على خط شبين القناطر/ القاهرة وبالعكس.

- إيقاف قطاري 1115/1114 على خط طنطا/ بورسعيد وبالعكس.

- إيقاف قطاري 226/231 على خط الزقازيق/ طنطا وبالعكس.

- إيقاف قطاري 254/257 على خط الزقازيق/ بنها وبالعكس.

- إيقاف قطاري 4403/4404 على خط فاقوس/ السماعنة وبالعكس.

- إيقاف قطارى 4406/4407 على خط السماعنة/ أبوكبير وبالعكس.

- إيقاف قطاري 197/194 على خط الزقازيق/ الصالحية وبالعكس.

- إيقاف قطارات 101/104 و100/103 و109/112 على خط الإسماعيلية/ السويس وبالعكس.

- إيقاف قطارات 4224/4227 و652/653 على خط محرم بك/ الحمام وبالعكس.

- إيقاف قطاري 4201/4204 على خط البصيلي/ مطوبس/ القصابي وبالعكس.

- إيقاف قطاري 791/784 على خط البصيلي/ المعمورة وبالعكس.

- إيقاف قطاري 632/633 على خط البصيلي/ مطوبس/ دسوق وبالعكس.

- إيقاف قطاري 732/735 على خط سوهاج/ نجع حمادي وبالعكس.

- إيقاف قطاري 718/723 على خط أسيوط/ سوهاج وبالعكس.

- إيقاف قطارات 131/136 و150/145 على خط الواسطى/ الفيوم وبالعكس.

- إيقاف قطاري 1022/1023 على خط السد العالي/ أسوان وبالعكس.

- إيقاف قطار 707 ركاب أسيوط/ المنيا.

- إيقاف قطار 712 ركاب المنيا/ أسيوط وذلك اليوم السابق للجمعة أو العطلة.