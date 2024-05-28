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قومي المرأة يطلق حملة "احميها من الختان" بقرى حياة كريمة في 3 محافظات

07:06 م الثلاثاء 28 مايو 2024

تعبيرية

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كتبت- نور العمروسي:
أطلق المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء، حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" بقرى حياة كريمة بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر.

وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس - في تصريح - أن الحملة تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الاناث، والتوعية بأضراره الصحية والنفسية، وسيتم استعراض مبادرات المجلس لحماية المرأة من العنف، وخدمات وحدات المرأة الآمنة.

وأوضحت أن الحملة تركز على نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

ونوهت إلى أن الحملة تستهدف عددا من قرى" المبادرة الرئاسية حياة كريمة" بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية، لافتة إلى أنه سبق تنفيذ الحملة عقد يوم تدريبي استهدف ميسرات المجلس والشابات المتطوعات لتدريبهن على رسائل الحملة ليشاركن في التوعية الميدانية.

الختان احميها من الختان قومي المرأة
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