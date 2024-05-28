الرعاية الصحية: تقديم 1.4 مليون خدمة طبية بمستشفيات ومراكز الهيئة بجنوب سيناء

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بالمستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بجنوب سيناء لمنتفعي التأمين الشامل حتى الآن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدكتور أشرف حاتم، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك في إطار زيارة أعضاء اللجنة للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء على مدار 4 أيام؛ لمتابعة وتقييم أداء منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والاطمئنان على توفير أفضل خدمات ورعاية صحية لأهالي جنوب سيناء.

وأكد السبكي أن مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بجنوب سيناء حصلت على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH) كأول مستشفى أخضر حكومي في مصر، بالإضافة إلى الحصول على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI).

وأشار إلى استمرارية الجهود في الاعتمادات الدولية لمنشآت الرعاية الصحية لتعزيز ريادة مصر عالميًا في المجال الصحي والسياحة العلاجية، منوهًا بأنه فيما يتعلق بتوفير خدمات الرعاية الصحية بجنوب سيناء، فسيكون هناك 31 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية متاحة لمنتفعي التأمين الشامل، تشمل مجمع الفيروز الطبي والذي سيمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات، وسيتم تشغيله قريبًا.

ولفت إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة تشمل أيضًا مستشفى الطور الميداني و6 مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى 23 مركزا ووحدة طب أسرة، وذلك بأفضل بنية تحتية متطورة والميكنة والتحول الرقمي للخدمات.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 100 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء حتى الآن بنسبة تجاوزت الـ80% من المواطنين المستهدف تسجيلهم في المحافظة، مع تكلفة المشروع التي وصلت إلى أكثر من 3.2 مليار جنيه.

وأكد تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في استمرارية تطوير منظومة الرعاية الصحية لأهالي سيناء ومواكبتها لأحدث التطورات والمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وأن رضاء المواطنين هو الهدف الأسمى للهيئة.

وأكد أن هدف هيئة الرعاية الصحية هو تحويل جنوب سيناء لمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية من خلال مشروع "نرعاك في مصر" الذي يعد مشروعًا استراتيجيًا لتعظيم الموارد وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وثمَّن السبكي، الجهود الرامية لتقييم ومتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية الزيارات الميدانية والمستمرة للجنة الصحة بمجلس النواب في هذا السياق.

وتابع إن هذه الزيارات تعتبر جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية بهدف تحسين وتطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، معربًا عن امتنانه للدور الرقابي لمجلس النواب، الذي يسهم في ضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، ودعمه جهود الإصلاح الصحي في مصر.

وأشاد بدعم محافظ جنوب سيناء لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، مع متابعته الميدانية والمستمرة لضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لأهالي جنوب سيناء، مؤكدًا مواصلة الجهود لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، بهدف تحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وتم خلال اللقاء، استعراض الإنجازات الأخيرة في القطاع الصحي في جنوب سيناء، ومناقشة التطورات المستقبلية المقررة في المحافظة عبر مشروع التأمين الصحي الشامل، كما تناولت مناقشة جوانب هامة حول استمرارية تعزيز وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، مع التأكيد على أهمية استمرار الدعم والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات صحية عالية الجودة لسكان المحافظة، ولكل الوافدين للسياحة العلاجية.

يشار إلى أن زيارة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية شملت مجمع الفيروز الطبي الجديد، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، ومستشفى الطور الميداني، ومستشفى دهب التخصصي الجديد، ومستشفى نويبع التخصصي ومستشفى طابا).

كما زار الوفد مراكز طب أسرة (المنشية، وأبورديس، ودهب، والمزينة والرويسات)، ووحدات طب أسرة (وادي الطور، والعرايشية، ووادي تال، والكيلو 9، والقرية البدوية، وطابا، والإسباعية، والطرفة، وشرم الدولي ووادي مندر) بجنوب سيناء.