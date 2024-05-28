اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان

كتب- عمر صبري:

قدم الدكتور رأفت محمد شعبان، رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء والتعامل مع الأضاحي أثناء وبعد الذبح.

وقال شعبان، خلال مقالة بحثية، حول كيفية شراء الأضحية وفحص الحيوان ظاهريًّا: إن شراء الأضاحي يفضل أن يكون هناك وقت كافٍ قبل عيد الأضحى، على الأقل يوم أو يومان؛ لإراحة الحيوان قبل الذبح.

وتابع رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية: تحديد نوع الأضحية يجب أن يكون من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والأبقار أو الجاموس، والأغنام؛ وهي الضأن أو الماعز، ويكون عمر الأضحية هو 5 سنوات فأكثر للإبل والجمال، وسنتان للأبقار والجاموس، والضأن والماعز يفضل أن يكون عمرهما عام كامل.

وأكد شعبان أنه يجب أن تكون خالية من 4 عيوب؛ أن لا تكون عوراء أو عرجاء أو مريضة أو هزيلة، والأضاحي هي كائن حي كباقي الكائنات الحية التي يمكن أن تصاب بالأمراض التي قد تكون إما أمراضًا فيروسية وإما بكتيرية وإما طفيلية.

واستطرد رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية: ولتجنب أن يكون الحيوان المضحى به مصابًا بهذه الأمراض ويكون خاليًا منها لسلامة الأضحية نفسها وسلامة المستهلك لها، فيجب أن تفحص جيدًا قبل الشراء.

وذكر شعبان أن الفحص الظاهري للحيوان يشمل فحصًا بالنظر، ويعرف عمر أو سن الأضحية من فحص أسنان الحيوان؛ خصوصًا القواطع السفلية، فتكون جميع القواطع لبنية بيضاء صغيرة، في عمر أقل من عام، ويتبدل زوج واحد من القواطع وتصبح دائمة مصفرة وكبيرة في عمر من 1 إلى 1.5 عام، السن المفضل للضأن والماعز، ويتبدل الزوج الثاني من القواطع وتصبح دائمةً في عمر من 1.5 إلى 2.5 عام، السن المفضلة للبقر والجاموس.

وأضاف رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية: يتبدل الزوج الثالث من القواطع وتصبح دائمةً في عمر من 1.5 إلى 2.5 عام، وفي الأغنام والماعز يفضل تبديل زوج واحد منها فقط، وفي الإبل والأبقار يفضل تبديل زوجَين أو أكثر من القواطع الأمامية.

وأشار شعبان إلى أنه لفحص الحيوان ظاهريًّا يجب رؤية الحيوان أمامك وبنفسك دون مساعدة التاجر أو البائع؛ بأن يمسك أو يرفع قوائم الحيوان لإخفاء بعض العيوب الموجودة به، فيجب أن يترك البائع الحيوان وأن تراه يتحرك بحرية أمامك؛ لترى حيويته ويكون الحيوان واعيًا مستجيبًا لأي رد فعل أو حركة تصدرها أنت تجاهه، وأن لا يكون منزويًا معزولًا عن باقي القطيع، بالإضافة إلى إقبال الحيوان على الأعلاف الخضراء أو المركزة.

وقال رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية: يجب أن يكون الرأس في مستوى الجسم أو أعلى قليلًا، ولا يكون منخفض الرأس مُدَلَّى ناحية الأرض، وهذه العلامات تدل على وجود اعتلال به، ويجب أن ترى قوائم الحيوان الأمامية والخلفية سليمةً ليس بها عرج أثناء الحركة، وأن يكون تنفسه طبيعيًّا ولا توجد كحة أو نهجان أو ارتفاع في حرارة الجسم.

ولفت شعبان إلى أنه يجب أن تكون العين براقة وسواد العين ظاهر وبياض العين رائق خالٍ من البقع النزفية الدموية، والعين ليس بها دموع كثيرة أو إفرازات لزجة "عماص"، والجفون وردية ليست داكنة أو باهتة أو صفراء تدل على مرض الحيوان؛ خاصة بالصفراء أو الأنيميا.

ونوه رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية بأنه يجب أن تكون الأغشية المخاطية للأنف والفم واللسان رطبة وليس بها ارتشاحات أو إفرازات مخاطية زائدة، وليس بها بثور أو تقرحات أو فقاعات مائية التي تدل على بعض الأمراض الخطيرة بالحيوان ويجب أن تكون الرائحة الصادرة منها مقبولةً وليست بالكريهة.