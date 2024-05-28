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ضبط 12.5 طن لحوم حمراء وبيضاء وكبدة غير صالحة بالقاهرة قبل بيعها للمواطنين

02:29 م الثلاثاء 28 مايو 2024

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كتب- محمد نصار:

أعلن صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 9 أطنان لحوم حمراء، ومفروم، وكبدة، غير صالحة للاستهلاك، و600 كجم مضبوطات مخالفة للمواصفات.

كما تم ضبط 3.5 طن لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 43 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

صبري زينهم لحوم حمراء كبدة لحوم فاسدة
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