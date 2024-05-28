مميزات البطيخ الأصفر.. نقيب الفلاحين: عناصره الغذائية أعلى من "الأحمر" - تفاصيل

كتب - أحمد سعيد:

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن البطيخ الأصفر يحتوي على فيتامين C وفيتامين A وعناصر غذائية كثيرة؛ مثل الصوديوم والبوتاسيوم، أعلى من البطيخ الأحمر، لافتًا إلى أن البطيخ بشكل عام يُسهم في ترطيب الجسم وتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف عبد الرحمن، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الفرق الأساسي بين البطيخ الأحمر والأصفر يتمثل في احتواء البطيخ الأحمر على مركب الليكوبين؛ والذي يعطي اللون الأحمر للبطيخ والطماطم والكثير من الفاكهة والخضراوات الأخرى، وهو صحي ومضاد للأكسدة.

ونوه نقيب عام الفلاحين بأن البطيخ الأصفر لا يحتوي على هذا المركب وإنما يحتوي على البيتا كاروتين؛ وهي المادة التي تعطيه اللون الأصفر، وتوجد في الكثير من الخضراوات والفواكه الأخرى، كالجزر الأصفر، وهي مادة مضادة للأكسدة، وتساعد على الوقاية من السرطانات وأمراض العيون.

وأشار أبو صدام إلى أن ارتفاع سعر البطيخ الأصفر عن الأحمر يرجع إلى قلة المعروض منه نسبيًّا، لافتًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ومع ارتفاع درجات الحرارة سوف يشهد كل أنواع البطيخ انخفاضًا في أسعاره نتيجة طبيعية لكثرة المعروض من البطيخ الناضج.

وأكد أبو صدام أن الشكل الخارجي للبطيخ لا يحدد لونه، وإنما يحدد مدى نضجه؛ سواء أصفر أو أحمر، لأن أصل النوعَين واحد، ويتميز البطيخ الأصفر بمذاق أفضل من الأحمر، وحجم أقل، ولكن أنواعه الموجودة حاليًّا في مصر قليلة، حيث تظهر القشرة الخارجية مخططة ورقيقة بالنسبة إلى البطيخ الأحمر، ويوجد من النوعَين أصناف جديدة خالية من البذور.