بعد قليل.. افتتاح محطة رياح جديدة لزيادة قدرات الكهرباء من الطاقة المتجددة بتكلفة ٢٢٠ مليون يورو



كتب -محمد صلاح :

يشهد مجمع خليج السويس لطاقة الرياح اليوم افتتاح محطة جديدة تضيف للشبكة القومية ٢٥٢ ميجاوات، حيث يقوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بافتتاح المحطة الجديدة والتى تم إنشائها بتكلفة ٢٢٠ مليون يورو.

وتقع محطة الرياح الجديدة بالقرب من مدينة رأس غارب فى منطقة مجمع خليج السويس لطاقة الرياح،

وأوضحت وزارة الكهرباء أن المشروع تم إنشاءه وفق نظام "البناء والتملك والتشغيل"، وتسهم المحطة فى انتاج حوالى ١.١ جيجاوات سنويا وفق أحدث تكنولوجيات توربينات الرياح، كما تسهم المحطة فى خفض ٢.٤ مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

وقال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن منطقة خليج السويس تشهد حاليا إنشاء محطات رياح جديدة ستضيف ١٠٠٠ ميجاوات جديدة للشبكة القومية للكهرباء، إضافة لإجراء الدراسات اللازمة لإنشاء ١٦٠٠ ميجاوات أخرى ضمن مجمع خليج السويس لطاقة الرياح.

وأوضح الخياط في تصريحات خاصة لمصراوي ، أن محطة الرياح الجديدة المزمع افتتاحها اليوم سوف تسهم فى زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ووصولها إلى أكثر من ٦.٦ جيجاوات سنويا، ويسهم القطاع الخاص بحوالى ٣٥% من قدرات الطاقة المتجددة التى ننتجها٠٠

وأضاف أن استراتيجية قطاع الكهرباء تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية للوصول الى إنتاج ٤٢% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠.