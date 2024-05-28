نشرة منتصف الليل| الرئيس السيسي يتوجه إلى بكين.. وموعد إنهاء خطة تخفيف الأحمال

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الإثنين على النحو التالي:

مصدر أمني يكشف نتائج التحقيقات الأولية لحادث استشهاد جندي على الحدود

أكد مصدر أمني، وفقا للقاهرة الإخبارية، أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية، أدت إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

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مصدر رفيع المستوى: مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين على الحدود

قال مصدر رفيع المستوى، وفقا للقاهرة الإخبارية، إن مصر حذرت من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود، وذلك بعد استشهاد جندي على الحدود.

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مصدر: مصر تحذر من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا

قال مصدر أمني مطلع، وفقًا للقاهرة الإخبارية، إن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا.

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متحدث الوزراء يتوقع موعد إنهاء خطة تخفيف الأحمال

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مستجدات التخطيط لإنهاء تخفيف الأحمال في قطاع الكهرباء.

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انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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الرئيس السيسي يتوجه إلى بكين تلبية لدعوة نظيره الصيني "شي جينبينج"

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جينبينج" للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية.

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5 آلاف جنيه للأسرة شهريًا.. الحكومة تكشف تفاصيل مقترح تحويل الدعم العيني إلى نقدي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مقترح جديد تقدمت به الحكومة يتضمن تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.

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الحكومة: رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي على مدار 4 سنوات

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إنه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن سيتم مراعاة البعد الاجتماعي التي تمثل الفئة لأكثر احتياجًا في المجتمع.

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متحدث الحكومة: سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بشأن تخفيف الدعم على الخبز والمواد البترولية في الفترة المقبلة.

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