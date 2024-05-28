اليوم.. وزير السياحة يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر



كتب- محمد أبو بكر:

يفتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من مشروع ترميم مسجد الطنبغا الماريداني بشارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن يفتح المسجد أبوابه رسميا أمام المصلين يوم الخميس المقبل.

ووفقا لمصدر بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، فإن مسجد الطنبغا الماريداني بدأت أعمال إنشائه عام 738 هجريا (1338 ميلاديا) خلال العصر المملوكي في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وبناه الأمير علاء الدين الطُنبُغا بن عبد الله المارداني الساقي (الطنبغا المارداني) الذي جرى تعيينه كرئيس الطبلخانة «الموسيقى العسكرية»، كما تزوج ابنة السلطان .