وزير المالية: الدعم ضد مصلحة البلد وأمامنا فترة تصحيحية لـ4 سنوات صعبة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة تكاتف جميع أبناء الوطن وتضافر جهودهم لاجتياز الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد حاليا.

خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، سلط معيد الضوء على الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً حيث تجاوز برميل البترول حاجز 80 دولاراً بعدما كان يباع بسعر 60 دولاراً فحسب، وكذلك الأمر بالنسبة لطن القمح الذي ارتفع سعره من 180 دولاراً إلى 500 دولار للطن الواحد، وهذا يكلف الدولة مبلغاً هائلاً من العملة الأجنبية نظراً لاستيراد مصر جزءاً كبيراً من احتياجاتها من القمح والنفط.

ولفت الوزير النظر أيضاً إلى الزيادة الملحوظة في فاتورة الواردات الشهرية لمصر، إذ ارتفعت من 5 مليارات دولار إلى 10.5 مليار دولار بسبب ارتفاع تكاليف شحن البضائع وزيادة الطلب العالمي عليها.

وأوضح الدكتور معيط أن تكلفة لتر السولار الواحدة باتت تفوق ضعفي سعره الرسمي، وأن شركات البترول تطالب بدعم مالي يصل إلى 160 مليار جنيه للسنة المالية القادمة، بينما كانت اعتمادات العام الماضي تصل إلى 119 مليار جنيه.

وأضاف الوزير مؤكداً أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي لمزيد من الضغط على موازنة الدولة، وستصبح تكلفة دعم المواد البترولية والكهرباء المطلوبة أكبر بكثير من الاعتمادات المخصصة لها، مما قد يضع البلاد أمام تحديات صعبة وخيارات قاسية للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.