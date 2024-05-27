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الحكومة: رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي على مدار 4 سنوات

09:48 م الإثنين 27 مايو 2024

رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي

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كتبت- داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إنه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن سيتم مراعاة البعد الاجتماعي التي تمثل الفئة لأكثر احتياجًا في المجتمع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى "أحمد موسى"، المذاع على قناة صدى البلد ، مساء الإثنين، أن مصر تشهد نمو سكاني متزايد سنويًا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لابد من تحريك بسيط في الأسعار.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزء كبير من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.

وعلق المستشار محمد الحمصاني: مصر أجلت مستحقات الشركات الأجنبية خلال فترات سابقة، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا.

واختتم: "قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، مؤكدا أنها شروط ومتطلبات مصرية لابد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيجنبنا الوقع في الأزمات المستقبلية".

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