سمير فرج: لجنة مصرية إسرائيلية للتحقيق في حادثة إطلاق النار بالشريط الحدودي برفح -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، التفاصيل الكاملة لحادث الشريط الحدودي برفح الذي أسفر عنه استشهاد أحد العناصر المصرية على الشريط الحدودي

وقال اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ما حدث اليوم هو حادث حدودي بين دولتين، وهو ما يعود بنا لواقعة سيلمان خاطر الذي قتل 7 أفراد، والجندي محمد صلاح الذي اخترق الحدود الإسرائيلية وقتل 3 جنود ثم استشهد.

وأضاف، أن ما حدث اليوم هو تبادل إطلاق النيران بين الجانب المصري والإسرائيلي ونتج عنه استشهاد بطل مصري عظيم.

وتابع: هذا الحادث لن يؤثر على العلاقات بين الجانبين المصري والإسرائيلي، ولن يؤثر على اتفاقية السلام بين الدولتين، وأيضًا لن يؤثر على سيادة مصر على الإطلاق، فهو حادث حدودي.

وأوضح سمير فرج، أنه تم وضع لجنة مصرية إسرائيلية للتحقيق في حادثة إطلاق النار بمنطقة لشريط الحدودي برفح طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، وننتظر المعلومات حول ما حدث.

واستطرد اللواء سمير فرج، الرسائل المصرية لمواجهة الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة نتنياهو، فنرى 80 ألف مشجع مصري في نهائي أبطال أفريقيا قاموا بالهتاف دعما لغزة.

واختتم اللواء سمير فرج: نحن الآن نعيش في حروب الجيش الرابع والخامس وليس حروب البندقية، وهي الحرب الأخطر على الإنسان وعقول البشر.