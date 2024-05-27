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متحدث الوزراء يتوقع موعد إنهاء خطة تخفيف الأحمال

08:46 م الإثنين 27 مايو 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتب- حسن مرسي:

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مستجدات التخطيط لإنهاء تخفيف الأحمال في قطاع الكهرباء.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ضمن برنامج "الحياة اليوم" الذي يُبث عبر فضائية "الحياة"، كشف الحمصاني أن الحكومة تواجه فجوة تمويلية أدت إلى نقص في القدرة الكهربائية المولدة.

وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتأمين الموارد المالية الضرورية لدعم استمرارية توفير الكهرباء دون انقطاع، مؤكداً على التزام الدولة بدعم القطاع الكهربائي لكافة فئات المستهلكين.

وتطرق إلى أن الخطوات المستقبلية تشمل إيجاد حلول لتأمين الوقود اللازم ووضع خطط استراتيجية للتغلب على مشكلة تخفيف الأحمال، مع توقعات بالتخلص من هذه المشكلة بحلول نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

المستشار محمد الحمصاني خطة تخفيف الأحمال إنهاء تخفيف الأحمال برنامج الحياة اليوم
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