مصدر: مصر تحذر من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال مصدر أمني مطلع، وفقًا للقاهرة الإخبارية، إن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا.

وأوضح المصدر، أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فيلادلفيا ليس أمنيًا فقط لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث استشهاد الجندي على الحدود لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا.