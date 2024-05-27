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BBC

مصدر أمني يكشف نتائج التحقيقات الأولية لحادث استشهاد جندي على الحدود

08:34 م الإثنين 27 مايو 2024

معبر رفح

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد مصدر أمني، وفقا للقاهرة الإخبارية، أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية، أدت إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

وأضاف المصدر أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة و محور فيلادلفيا ليس أمنيًا فقط لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

معبر رفح حادث إطلاق النيران إطلاق النيران على الحدود استشهاد جندي على الحدود قوات الاحتلال الإسرائيلى
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مصدر أمني يكشف نتائج التحقيقات الأولية لحادث استشهاد جندي على الحدود