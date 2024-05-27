نائب محافظ القاهرة تتابع ملف النظافة واستعدادات عيد الأضحى



كتب- مصطفى صلاح:

واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءاتها الدورية مع رؤساء احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بحضور اللواء أحمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ومديري الطرق والتخطيط والمالية والمتابعة الميدانية والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية لمتابعة الخطة الاستثمارية مع قرب انتهاء العام المالي 2023/2024 والمشروعات التي تم إدراجها في الخطة.

يأتي ذلك حرصًا على تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لكافة التوجيهات بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق، والمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وطبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وتناولت اللقاءات استعراض المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بالأحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها بأسرع وقت للانتهاء من خطة المشروعات وتحسين نسب تنفيذ المشروعات سواء في مجال الرصف والإنارة و تدعيم الوحدات المحلية حيث وجهت الشكر لرؤساء الأحياء لتحسين نسب التنفيذ مع دعوتها لاستمرار الجهود في الفترة القليلة المتبقية من خلال الانتهاء من المستخلصات المالية عبر متابعة الاعتماد المالي الإجمالي والتكميلي والمنصرف ونسب الإنفاق.

كما شمل اللقاء استعدادات أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك عن طريق عمل حصر مبدئ للأماكن المتاحة لإقامة الشوادر مع مراعاة اختيار المواقع المناسبة لاقامتها تحقيقًا للسيولة المرورية ومنع التكدسات والاشغالات التي تعوق حركة السير للمركبات والمشاة إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق وحفاظًا على البيئة.

واستكمالًا للتوجيهات المستمرة والخاصة بالاهتمام بملف النظافة شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على استمرار الحملات المكثفة والارتقاء بمستوى منظومة النظافة بأحياء المنطقة الجنوبية تحقيقًا للهدف والخطة الممنهجة التي تم وضعها لتحسين مستويات النظافة مع التأكيد على بذل كافة الجهود والتواصل المباشر مع المواطنيين لتحقيق رضائهم عن هذا الملف المهم من خلال رفع المخلفات والتراكمات والرتش وذلك بمتابعة شخصية من رؤساء الأحياء وبالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة وأفرعها خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال اللقاء عددًا من الملفات المهمة على رأسها المشروعات القومية التنموية والخدمية الجارية بالمنطقة الجنوبية وعلى رأسها مشروع القطار السريع بحلوان ورفع كفاءة و تطوير الطريق الدائري بنطاق أحياء مصر القديمة والبساتين ودار السلام ضمن مشروع تحسين الهوية البصرية للطريق تمهيدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير من خلال توجيه العمل الدؤوب على رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق الدائري إلى جانب حصر جميع أراضي الفضاء الناتجة عن إزالة العقارات عبر تشكيل اللجان بالأحياء المعنية للحفاظ عليها باعتبارها أراضي أملاك للدولة.