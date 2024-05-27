تبدأ من 150 ألف جنيه.. إتاحة باقات لموسم الحج 2024 بأسعار مخفضة لهذه الفئة

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث العديد من المواطنين داخل السعودية، عن إتاحة باقات لموسم الحج 2024 بأسعار مخفضة؛ تزامنًا مع اقتراب موسم الحج 2024 - 1445 هـ، عبر تطبيق نسك.

وفي نفس الإطار، كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار باقات الحج 2024 - 1445 هـ لحجاج الداخل في السعودية.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه متاح حاليًا أسعار باقات الحج 2024 لحجاج الداخل في السعودية بأسعار مخفضة.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار الحج المتاحة تتراوح بين 12300 ريال سعودي ما يوازي "154 ألف جنيه مصري"، وصولًا إلى 13300 ريال، وهو ما يوازي "167 ألف جنيه مصري"، لافتًا إلى أن هذه الباقات تكون متاحة لفترة محدودة.

ويتم حجز باقات الحج 2024 المخفضة لحجاج الداخل في السعودية، من خلال تطبيق نسك، حيث يتم اختيار إحدى المدن، الآتية "مكة - جدة - الرياض".

وتشمل خطوات التسجيل لحجز باقات الحج 2024 من خلال تطبيق نسك الآتي:

- في البداية، يتم الدخول على على منصة نسك، من هنا.

- تسجيل الدخول إلى الموقع.

- اختيار طريقة الحجز ضمن خدمات الحج.

- ادخال جميع البيانات المطلوبة.

- تحديد المرافقين والمحرم، بحد أقصى 13 مرافقًا ومحرم في الحجز الواحد (اختياريًا).

- اختيار الباقة المناسبة.

- الانتقال إلى إجراءات الدفع.

- ادخال بيانات الحساب البنكي.

- تحديد طريقة السداد.

- سوف تستلم رسالة نصية على الهاتف تحتوي على معلومات الحجز تفصيلا.

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