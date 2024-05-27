حدث في 8 ساعات| استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين على الشريط الحدودي.. وقرار عاجل بشأن خطة تخفيف الأحمال

كتب - عمر صبري:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفاصيل الحادث بالشريط الحدودي على معبر رفح وإعلان المتحدث العسكري فتح تحقيق، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن خطة لتخفيف الكهرباء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

القوات المسلحة تفتح تحقيقًا بشأن حادث إطلاق النار بالشريط الحدودي لرفح

قالت القوات المسلحة المصرية، إنها بدأت تحقيقًا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح.

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رئيس الوزراء: من الضروري تحريك سعر الخبز لهذا السبب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصنا خلال الفترة السابقة في خضام الأزمة غير المسبوقة والتي كانت موجودة، بعدم تحميل أعباء إضافية على المواطن، وتحملت الدولة كل هذه الأعباء الكبيرة، وحاولنا بقدر الإمكان تحمل كل ما كان باستطاعتنا.

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المتحدث العسكري: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين على الشريط الحدودي برفح

أصدر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، بيانًا بشأن التطورات الأخيرة في منطقة الشريط الحدودي برفح.

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قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن إنهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة واضحة لإنهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

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طقس الساعات القادمة.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة وأمطار ورياح بهذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

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تفاصيل تعيين ألفَي عامل.. وزير الأوقاف: رواتب الأئمة تتخطى 11 ألف جنيه

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تتبع سياسة جديدة في تعيين الأئمة والعمال، من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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الحج 2024.. ماذا تفعل حال فقدان بطاقة نسك؟

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن بطاقة نسك إلزامية للحجاج خلال موسم الحج 2024؛ فهي بطاقة تعريفية للحجاج تسهل خدمتهم.

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طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات ممثلة في الدعامات والشرائح والمسامير.

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