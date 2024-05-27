رئيس الوزراء: من الضروري تحريك سعر الخبز لهذا السبب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصنا خلال الفترة السابقة في خضام الأزمة غير المسبوقة والتي كانت موجودة، بعدم تحميل أعباء إضافية على المواطن، وتحملت الدولة كل هذه الأعباء الكبيرة، وحاولنا بقدر الإمكان تحمل كل ما كان باستطاعتنا.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقب جولته التفقدية بالإسكندرية: أنه كان من المستحيل تحمل كل ما سبق إلى الأبد، وكان ضروري يتم حدوث نوع من التحرك في سعر الخبز ؛ لتقليل الحجم الرهيب من الدعم، وسيظل الخبز مدعومًا بصورة كبيرة، ولكن الدولة طاقتها لا تتحمل الزيادات الكبيرة التي حدثت والطفرات.