قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن إنهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء

كتب- محمد أبو بكر:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة واضحة لإنهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، اليوم الاثنين، عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والزراعية بالبحيرة والإسكندرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على دعم المواطنين في العديد من الخدمات، وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى استهلاك الكهرباء فقط.