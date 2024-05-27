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مدبولي: البترول معضلة الفاتورة الاستيرادية في مصر وبدونه نحقق التوازن

04:41 م الإثنين 27 مايو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شغل الحكومة الشاغل أن تكون موارد مصر على قدر مصروفاتها خلال 3 سنوات.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقب جولته التفقدية بالإسكندرية: أنه مع الإصلاحات الاقتصادية مؤخرًا والخطوات التي يتم القيام بها وعودة الإنتاج والتصدير مرة أخرى، فإن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي استمرت على مدار سنة ونصف ماضية في الاختفاء، وإذا نحينا جانبًا فاتورة الموارد البترولية التي نستوردها علشان احتياجات الدولة؛ فسنصبح محققين التوازن بين مواردنا ومصروفاتنا كدولة.

وأكد رئيس الحكومة، أن كل أجهزة الدولة مع القطاع الخاص، وتبقى معضلة فاتورة استيراد المواد البترولية.

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