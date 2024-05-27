طقس الساعات القادمة.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة وأمطار ورياح بهذه المناطق

طقس 6 أيام.. تغير جوي حتى الأحد المقبل وأمطار رعدية غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "غانم"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة؛ لأن المنخفض الجوي المؤثر على حالة الطقس تحرك سريعًا إلى المناطق الشرقية، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي درجتين.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 35 درجة مئوية خلال فترة النهار، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، ويبدأ تأثير الكتل الهوائية الشمالية "نشاط رياح" على السواحل الشمالية الغربية؛ فتكون الأجواء مائلة للحرارة خلال فترات النهار,

وأوضحت أنه مع تقدم ساعات النهار، فإن الكتل الهوائية الشمالية ستؤثر على جميع المحافظات؛ فيحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل وتكون الأجواء ربيعية معتدلة لطيفة في معظم المحافظات، خاصة مع وجود نشاط للرياح، يساعد على الشعور بانخفاض الحرارة.

وأشارت "غانم"، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، لافتة إلى أنه يبدأ من غدًا الإثنين، الانخفاضات المحسوسة في درجات الحرارة.

ووفق بيان "الأرصاد"، يسود اليوم، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

اقرأ أيضًا:

الحج 2024.. ‏‏إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" مؤقتا

خاص| "السياحة": زيادة أسعار برامج الحج 44 ألف جنيه

تأكيداً لمصراوي.. السياحة: زيادة 35 ألف جنيه في برامج الحج البري (تفاصيل)

الحج 2024.. أشياء محظور على الحجاج فعلها بالأراضي المقدسة

950 ألف باركود.. "السياحة" تكشف أعداد المعتمرين بموسم 1445هـ

150 أتوبيسًا.. السياحة تكشف تفاصيل برامج الحج البري

"غرفة السياحة": تعديل صلاحية الباركود لـ48 ساعة بدلا من 7 أيام - تفاصيل